Игонин Алексей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгонин Алексей Федорович

Игонин Алексей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игонин Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игонина ? Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игонина ? ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игонин ? Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close