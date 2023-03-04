Игонин Алексей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игонин Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игонина ? Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Игонина ? ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игонин ? Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно