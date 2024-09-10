Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна
Место рождения
Дата рождения27.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1956
Бракосочетание
06.08.1977
Рождение ребёнка
17.11.1978
Дочь: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна
Отец ребёнка: Житников Олег Леонидович
Рождение ребёнка
30.03.1986
Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна
Отец ребёнка: Житников Олег Леонидович
Рождение ребёнка
30.03.1986
Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна
Отец ребёнка: не указан