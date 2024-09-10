Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Место рождения

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

27.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1956

Отец: Аржановский Лифер Сафронович

Мать: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
06.08.1977

Муж: Житников Олег Леонидович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
17.11.1978

Дочь: Деваева (Житникова) Виктория Олеговна

Отец ребёнка: Житников Олег Леонидович

Рождение ребёнка
30.03.1986

Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна

Отец ребёнка: Житников Олег Леонидович

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.03.1986

Дочь: Хаялиева (Житникова) Марина Олеговна

Отец ребёнка: не указан

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