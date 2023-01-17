Мякотникова (Доронина) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
1926
Рождение ребёнка
17.05.1932
Сын: Мякотников Василий Данилович
Отец ребёнка: Мякотников Данил Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Горшков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Галина Васильевна
Отец ребёнка: Горшков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горшков Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горшков Василий
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мякотников Николай Данилович
Отец ребёнка: Мякотников Данил Никифорович
Смерть
Неизвестно