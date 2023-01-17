Мякотникова (Доронина) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мякотникова (Доронина) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
1926

Муж: Мякотников Данил Никифорович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.05.1932

Сын: Мякотников Василий Данилович

Отец ребёнка: Мякотников Данил Никифорович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Горшков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Галина Васильевна

Отец ребёнка: Горшков Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горшков Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горшков Василий

Развод
Неизвестно

Муж: Мякотников Данил Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мякотников Николай Данилович

Отец ребёнка: Мякотников Данил Никифорович

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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