Колесник Васса Касьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Васса Касьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.

Дочь: Колесник Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Колесник Семен Никифоров

Потихоново, Харківська область
Место жительства
С 1900 ст.
Потихоново, Харківська область
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.

Сын: Колесник Федот Семенович

Отец ребёнка: Колесник Семен Никифоров

Потихоново, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колесник Семен Никифоров

Смерть
Неизвестно
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