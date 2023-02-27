Колесник Васса Касьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1900 ст.
Дочь: Колесник Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Колесник Семен Никифоров
Место жительства
С 1900 ст.
Рождение ребёнка
01.03.1907 ст.
Отец ребёнка: Колесник Семен Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно