Брызин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1916
Дата смерти14.11.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1916
Место жительства
С 1951 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.11.2005
Место жительства
По 2005