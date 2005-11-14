Брызин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брызин Николай Николаевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

25.09.1916

Дата смерти

14.11.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1916
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1951 по 1952
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.11.2005
Курган, город Курган, Курганская область
Место жительства
По 2005
Курган, город Курган, Курганская область
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