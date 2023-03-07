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Шатунов Яков Васильев

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Место рождения

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1657

Дата смерти

1732

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1657

Отец: Шатунов Василий (Васка) Михайлов

Мать: не указана

поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Шатунов Григорий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Шатунов Михаил Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Шатунов Анкудин Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1702

Сын: Шатунов Гурий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1732
Городище, Нолинский уезд, Вятская губерния
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