Шатунов Яков Васильев
Место рожденияпоч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1657
Дата смерти1732
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1657
Отец: Шатунов Василий (Васка) Михайлов
Мать: не указана
поч. Микифорка Бородавкина, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1687
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1700
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1702
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1732