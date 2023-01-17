Антокольский Марк (Мордух Матысович) Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антокольский Марк (Мордух Матысович) Матвеевич

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Место рождения

Вильно (ныне Вильнюс, Литва)

Дата рождения

1843

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Вильно (ныне Вильнюс, Литва)
Место жительства
С 1861
Рим, Италия
Место жительства
С 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1877
Париж, Франция
Смерть
1902
Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ, Германия
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