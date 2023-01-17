Антокольский Марк (Мордух Матысович) Матвеевич
Место рожденияВильно (ныне Вильнюс, Литва)
Дата рождения1843
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Вильно (ныне Вильнюс, Литва)
Место жительства
С 1861
Рим, Италия
Место жительства
С 1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1877
Париж, Франция
Смерть
1902
Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ, Германия