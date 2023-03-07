Пахтусова Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пахтусов Ипат Лукич
Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно