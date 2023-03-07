Пахтусова Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахтусова Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пахтусов Филипп Лукич

Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пахтусов Прохор Лукич

Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пахтусов Ипат Лукич

Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)

Рождение ребёнка
1854

Сын: Пахтусов Елизар Лукич

Отец ребёнка: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахтусов Лука Федорович (Фомич)

Смерть
Неизвестно
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