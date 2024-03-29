(Мещерякова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мещерякова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1917

Пол

Женский

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1917

Отец: Мещеряков Федор Максимович

Мать: Мещерякова Анисья Михайловна

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