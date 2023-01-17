Суровцов Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения24.11.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1874 ст.
Отец: Суровцов Александр Яковлевич
Мать: не указана
Образование
1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Бракосочетание
03.02.1906 ст.
Корниловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Покровская Ерогодская церковь. Жених: учитель Федьковского земского училища Николай Александров Суровцов, 33 года. Невеста: учительница Корниловского сельского земского училища Анна Васильева Копылова... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.
Дочь: Суровцова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна
Работа или профессия
1906
Учитель в начальном земском училище Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно