Суровцов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуровцов Николай Александрович

Суровцов Николай Александрович

avatar

Место рождения

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

24.11.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1874 ст.

Отец: Суровцов Александр Яковлевич

Мать: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Образование
1897
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил Духовную Семинарию.
Бракосочетание
03.02.1906 ст.

Жена: Суровцова Анна Васильевна

Корниловская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Покровская Ерогодская церковь. Жених: учитель Федьковского земского училища Николай Александров Суровцов, 33 года. Невеста: учительница Корниловского сельского земского училища Анна Васильева Копылова... Показать все
Рождение ребёнка
03.09.1906 ст.

Дочь: Суровцова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Суровцова Анна Васильевна

Работа или профессия
1906
Учитель в начальном земском училище Сольвычегодского уезда.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close