Тананин Андрей (Ондрюшка) Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1648
Дата смертиДо 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648
Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Тананин Павел (Павлушка) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Тананин Ермолай (Ермачко) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1685
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1695