Тананин Андрей (Ондрюшка) Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тананин Андрей (Ондрюшка) Григорьев

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Место рождения

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1648

Дата смерти

До 1695

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1648

Отец: Тананин Григорий (Гришка) Фомин

Мать: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Тананин Павел (Павлушка) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Тананин Ермолай (Ермачко) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1685

Сын: Тананин Семен Андреев

Мать ребёнка: не указана

Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Пищалинская, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1695
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