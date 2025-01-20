Иванов Евдокия Павловна 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Иванов Евдокия Павловна

Автор
ПП
Постовалов П.

женский, родилась 1885

умерла 1935, Тюменская область, п. Урман Самаровского района

Супруги
Иванов Георгий1881 г.р.
Дети
Постовалова (Иванова) Зинаида06.09.1927 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1903

Муж: Иванов Георгий

д.Быково, Тюменского района, Тюменской области

Рождение ребёнка
06.09.1927

Дочь: Постовалова (Иванова) Зинаида

Отец ребёнка: Иванов Георгий

Тюменская область, д.Быково, Тюменского района

Смерть
1935
Тюменская область, п. Урман Самаровского района

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