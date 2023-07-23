Савченко (Илатовская) Евдакия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1919
Дата смерти13.03.1990
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919
Рождение ребёнка
14.01.1944
Дочь: Савченко Галина Петровна
Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.04.1946
Дочь: Томилова Нина Петровна
Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
03.10.1959
Дочь: Савченко Любовь Петровна
Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савченко Валентин Петрович
Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич
Смерть
13.03.1990