Савченко (Илатовская) Евдакия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Илатовская) Евдакия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1919

Дата смерти

13.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1919

Отец: Илатовский Павел Иванович

Мать: Илатовская Александра Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1944

Дочь: Савченко Галина Петровна

Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
04.04.1946

Дочь: Томилова Нина Петровна

Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
03.10.1959

Дочь: Савченко Любовь Петровна

Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Сергей Петрович

Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савченко Валентин Петрович

Отец ребёнка: Савченко Пётр Григорьевич

Смерть
13.03.1990
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