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Худолей Георгий Георгиевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

12.10.1915

Дата смерти

29.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1944 г.р.
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1944

Сын: Худолей Валерий Георгиевич

Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна

село Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1947

Сын: Худолей Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна

Рождение ребёнка
01.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна

Скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Александровка

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