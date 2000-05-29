Худолей Георгий Георгиевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения12.10.1915
Дата смерти29.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1944
Сын: Худолей Валерий Георгиевич
Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна
село Александровка
Рождение ребёнка
18.03.1947
Сын: Худолей Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна
Рождение ребёнка
01.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Худолей (Белых) Капиталина Петровна
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Смерть
29.05.2000
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
село Александровка