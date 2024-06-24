Олейник (Тадеуш) Нина Павловна
Место рождения
Дата рождения08.10.1935
Дата смерти15.08.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1958
Сын: Олейник Александр Михайлович
Отец ребёнка: Олейник Михаил Федорович
Рождение ребёнка
07.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Олейник Михаил Федорович
Смерть
15.08.1986