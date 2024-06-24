Олейник (Тадеуш) Нина Павловна 08.10.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Олейник (Тадеуш) Нина Павловна

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Место рождения

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область

Дата рождения

08.10.1935

Дата смерти

15.08.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Мстиславль, Мстиславский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
11.01.1958

Сын: Олейник Александр Михайлович

Отец ребёнка: Олейник Михаил Федорович

Ждановичи, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
07.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Олейник Михаил Федорович

Ждановичи, Минский район, Минская область
Смерть
15.08.1986

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