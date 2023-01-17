Карась Василий Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1920
Дочь: Карась Елена Васильевна
Мать ребёнка: Карась Татьяна Ивановна
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Мещанин города Евпатория Таврической губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карась Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно