Карась Василий Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карась Василий Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1920

Дочь: Карась Елена Васильевна

Мать ребёнка: Карась Татьяна Ивановна

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви села Сары-Булат Евпаторийского уезда Таврической губернии.
Место жительства
1920
Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Мещанин города Евпатория Таврической губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карась Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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