Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1864

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Разин Андрей

Мать: Разина Елена

Рождение ребёнка
22.03.1821

Дочь: (Разина) Дарья

Мать ребёнка: Разина Васса

Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Разин/Андреев Иван Андреев/

Мать ребёнка: Разина Васса

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Разин/Андреев Степан Андреев/

Мать ребёнка: Разина Васса

Смерть
После 1864

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