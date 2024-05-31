Разин/ Колотилов Егор Егор/Георгий Или Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиПосле 1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Разин Андрей
Мать: Разина Елена
Рождение ребёнка
22.03.1821
Дочь: (Разина) Дарья
Мать ребёнка: Разина Васса
Попадьино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Разин/Андреев Иван Андреев/
Мать ребёнка: Разина Васса
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Разин/Андреев Степан Андреев/
Мать ребёнка: Разина Васса
Смерть
После 1864