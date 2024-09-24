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Елена Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнос Измаил Евфимов

Рождение ребёнка
20.09.1875

Дочь: Литвин (Бурнос) Анна Измаилова

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Бурнос Михаил Измаилов

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Репки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.

Дочь: Ященко (Бурнос) Юлия Измаилова

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Репки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.

Дочь: Бурнос Мария Измаилова

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Репки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Куприенко (Бурнос) София Измаилова

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Репки, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Дочь: Дмитриенко (Бурнос) Ирина Измаилова

Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов

Репки, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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