Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1875
Дочь: Литвин (Бурнос) Анна Измаилова
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Рождение ребёнка
1877 ст.
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Рождение ребёнка
20.07.1879 ст.
Дочь: Ященко (Бурнос) Юлия Измаилова
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Рождение ребёнка
19.08.1881 ст.
Дочь: Бурнос Мария Измаилова
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Куприенко (Бурнос) София Измаилова
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Дочь: Дмитриенко (Бурнос) Ирина Измаилова
Отец ребёнка: Бурнос Измаил Евфимов
Смерть
Неизвестно