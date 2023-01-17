Подобедова Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодобедова Екатерина Павловна

Подобедова Екатерина Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1936

Муж: Подобедов Илья Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1937

Сын: Подобедов Анатолий Ильич

Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.01.1939

Дочь: Сурская Людмила Ильинична

Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1947

Сын: Подобедов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close