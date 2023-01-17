Подобедова Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1936
Рождение ребёнка
19.09.1937
Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1939
Дочь: Сурская Людмила Ильинична
Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович
Рождение ребёнка
1947
Отец ребёнка: Подобедов Илья Петрович
Смерть
Неизвестно