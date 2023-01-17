Пенькова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пеньков Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Устина Герасимовна
Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
01.11.1806
Сын: Пеньков Софрон Герасимович
Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Надежда Герасимовна
Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816