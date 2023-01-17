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Пенькова Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пеньков Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Устина Герасимовна

Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович

Рождение ребёнка
01.11.1806

Сын: Пеньков Софрон Герасимович

Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Надежда Герасимовна

Отец ребёнка: Пеньков Герасим Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Герасим Евдокимович

Смерть
После 1816
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