Маркович (Bruun) Charlotte Josephine
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
03.02.1833
Hamina, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
1846
Сын: Маркович Александр Аполлонович
Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Волконская Александра Аполлоновна
Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Аполлоновна
Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писемская Манефа Аполлоновна
Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич
Смерть
Неизвестно