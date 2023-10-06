Маркович (Bruun) Charlotte Josephine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович (Bruun) Charlotte Josephine

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1833

Муж: Маркович Аполлон Васильевич

Hamina, Viipuri, Finland
Рождение ребёнка
1846

Сын: Маркович Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Волконская Александра Аполлоновна

Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Аполлоновна

Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писемская Манефа Аполлоновна

Отец ребёнка: Маркович Аполлон Васильевич

Смерть
Неизвестно
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