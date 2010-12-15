Долбенёв Серафим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долбенёв Серафим Иванович

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Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.08.1927

Дата смерти

15.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1898 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927

Отец: Долбенёв Иван Николаевич

Мать: Долбенёва Наталия Васильевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.12.2010
Москва, город федерального значения Москва
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