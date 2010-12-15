Долбенёв Серафим Иванович
Место рождения
Дата рождения01.08.1927
Дата смерти15.12.2010
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.12.2010
Москва, город федерального значения Москва