Кавешников Василий Ноев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.
Дочь: Каверина (Кавешникова) Мария Васильева
Мать ребёнка: Кавешникова Ирина Дмитриева
Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-281, оп. 3, д. 174 лист 127 пп. 160 12/13 ноября 1883 , Мария , кр. Василий Ноев Кавешников + жена его Ирина Дмитриева, воспр. кр. Михаил Ермолаев Маринков + кр. жена Стефанида Стефанова Маш... Показать все
Смерть
Неизвестно