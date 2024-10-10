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Кавешников Василий Ноев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кавешникова Ирина Дмитриева

Рождение ребёнка
12.11.1883 ст.

Дочь: Каверина (Кавешникова) Мария Васильева

Мать ребёнка: Кавешникова Ирина Дмитриева

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ф. И-281, оп. 3, д. 174 лист 127 пп. 160 12/13 ноября 1883 , Мария , кр. Василий Ноев Кавешников + жена его Ирина Дмитриева, воспр. кр. Михаил Ермолаев Маринков + кр. жена Стефанида Стефанова Маш... Показать все
Смерть
Неизвестно

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