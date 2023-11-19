Минсулу Тухватулла кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минсулу Тухватулла кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Фахретдин Хайрутдинович

Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайрутдинов Шамсутдин Хайрутдинов

Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарвия

Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова

Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович

Смерть
Неизвестно

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