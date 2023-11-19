Минсулу Тухватулла кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Фахретдин Хайрутдинович
Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хайрутдинов Шамсутдин Хайрутдинов
Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарвия
Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Хайрутдинова Сарвижихан Хайрутдинова
Отец ребёнка: Асфандияров Хайрутдин Асфандиярович
Смерть
Неизвестно