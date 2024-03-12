Ледкова (Сметанина) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1905
Дата смерти?.05.1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905
Отец: Сметанин Михаил
Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935
Сын: Ледков Николай
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1930
Сын: Ледков Фёдор
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
04.03.1935
Дочь: Андреева Евдокия
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
29.05.1937
Сын: Ледков Константин
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1939
Сын: Ледков Владимир
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
1941
Сын: Ледков Ефим
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Альбина
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ледков Александр
Отец ребёнка: Ледков Гаврил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семёнов Алексей
Отец ребёнка: Семёнов Киприян
Смерть
?.05.1973
Похороны
Неизвестно