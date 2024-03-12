Ледкова (Сметанина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ледкова (Сметанина) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1905

Дата смерти

?.05.1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1905

Отец: Сметанин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1930 и 1935

Сын: Ледков Николай

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1930

Сын: Ледков Фёдор

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
04.03.1935

Дочь: Андреева Евдокия

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Ледков Константин

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Архангельская обл., Ненецкий НО, Большеземельская тундра
Рождение ребёнка
1939

Сын: Ледков Владимир

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
1941

Сын: Ледков Ефим

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Альбина

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ледков Александр

Отец ребёнка: Ледков Гаврил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семёнов Алексей

Отец ребёнка: Семёнов Киприян

Смерть
?.05.1973
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Похороны
Неизвестно
Красное, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
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