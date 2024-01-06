Бывшев Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бывшева Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно