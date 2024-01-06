Бывшев Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бывшев Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

вв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Виктория Юрьевна

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бывшева Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бывшев Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Бывшева Татьяна Васильевна

Актау, городская администрация Актау, Мангистауская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бывшева Татьяна Васильевна

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