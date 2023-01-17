Бернес (Нейман) Марк (Менахем-Ман) Наумович
Место рожденияНежин, Черниговская обл, Украина
Дата рождения25.09.1911
Дата смерти16.08.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1911 по 1928
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1928 по 1930
Харьков, Украина
Место жительства
С 1930 по 1969
Смерть
16.08.1969