Бернес (Нейман) Марк (Менахем-Ман) Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернес (Нейман) Марк (Менахем-Ман) Наумович

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Место рождения

Нежин, Черниговская обл, Украина

Дата рождения

25.09.1911

Дата смерти

16.08.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1911 по 1928
Нежин, Черниговская обл, Украина
Место жительства
С 1928 по 1930
Харьков, Украина
Место жительства
С 1930 по 1969
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.08.1969
Москва, город федерального значения Москва
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