Кравцов Михаил Петрович
мужской, родился 03.09.1928, Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
умер 15.08.2001, Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
ОтецКравцов Пётр Кузьмич20.12.1898 ст. г.р.
МатьКравцова Пелагея Емельяновна12.10.1904 ст. г.р.
Супруги
Лосева Татьяна Ивановна10.03.1915 г.р.
Дети
Кравцова Нина Михайловна?.09.1951 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928
Отец: Кравцов Пётр Кузьмич
Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лосева Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
?.09.1951
Дочь: Кравцова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Лосева Татьяна Ивановна
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
15.08.2001
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область