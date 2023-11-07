Кравцов Михаил Петрович 03.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio

Кравцов Михаил Петрович

Автор
АЮ
Юринов А.

мужской, родился 03.09.1928, Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

умер 15.08.2001, Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Отец
Кравцов Пётр Кузьмич20.12.1898 ст. г.р.
Мать
Кравцова Пелагея Емельяновна12.10.1904 ст. г.р.
Супруги
Лосева Татьяна Ивановна10.03.1915 г.р.
Дети
Кравцова Нина Михайловна?.09.1951 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928

Отец: Кравцов Пётр Кузьмич

Мать: Кравцова Пелагея Емельяновна

Луги, Шалаховская волость, Невельский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лосева Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
?.09.1951

Дочь: Кравцова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Лосева Татьяна Ивановна

Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Смерть
15.08.2001
Сергейцево, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.