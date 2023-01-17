Кудымов Егор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Егор Ефимович

Кудымов Егор Ефимович

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Между 1914 и 1917
Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Военная служба
До 25.05.1917
7-я армия Юго-Западный фронт
Рядовой, 83-й пехотный Самурский Его Императорского Высочества великого князя Владимира Александровича полк 2-я бригада 21-я пехотная дивизия 3-й Кавказский армейский корпус 7-я армия Юго-Западный фро... Показать все
Военная служба
25.05.1917
Колоколин, Івано-Франківська область
Ранен (контужен) 25.05.1917 г. при деревне Колокольники. Деревня Колокольники/ Конкольники Рогатинский уезд, Королевство Галиция и Лодомерия, Цислейтания, Австро-Венгерская империя, ныне село Колоколи... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close