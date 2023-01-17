Кудымов Егор Ефимович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Между 1914 и 1917
Меркушинская волость, Верхотурский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Военная служба
До 25.05.1917
7-я армия Юго-Западный фронт
Рядовой, 83-й пехотный Самурский Его Императорского Высочества великого князя Владимира Александровича полк 2-я бригада 21-я пехотная дивизия 3-й Кавказский армейский корпус 7-я армия Юго-Западный фро... Показать все
Военная служба
25.05.1917
Колоколин, Івано-Франківська область
Ранен (контужен) 25.05.1917 г. при деревне Колокольники. Деревня Колокольники/ Конкольники Рогатинский уезд, Королевство Галиция и Лодомерия, Цислейтания, Австро-Венгерская империя, ныне село Колоколи... Показать все
Смерть
Неизвестно