Сырчин Федот (ст) Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчин Федот (ст) Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Сырчин Павел Дмитриев

Мать: Сырчина Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сырчин Степан Федотов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Сырчин Фока Федотов

Мать ребёнка: не указана

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1723

Сын: Сырчин Кондратий Федотов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1756
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
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