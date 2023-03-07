Сырчин Федот (ст) Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1696
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Сырчин Павел Дмитриев
Мать: Сырчина Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1716
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Сырчин Фока Федотов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1723
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1756