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Левонюк Григорий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

?.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Левонюк Дмитрий

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
02.01.1928

Сын: Левонюк Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Левонюк Татьяна Андреевна

Рождение ребёнка
02.08.1933

Сын: Левонюк Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Левонюк Татьяна Андреевна

Смерть
?.04.1945

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