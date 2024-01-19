Михайлов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМихайлов Виктор

Михайлов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Дарья Викторовна

Мать ребёнка: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Софья Викторовна

Мать ребёнка: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.