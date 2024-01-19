Михайлов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Дарья Викторовна
Мать ребёнка: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Софья Викторовна
Мать ребёнка: Михайлова (Соколова) Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно