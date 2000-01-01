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Салангин Михаил Кирилович

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Место рождения

поч. Ельховой Курьи

Дата рождения

1837

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Салангин Кирил Ефимович

Мать: не указана

поч. Ельховой Курьи
Рождение ребёнка
?.04.1857 ст.

Сын: Салангин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна

Рождение ребёнка
11.06.1861

Дочь: Евфросинья Михайловна

Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна

Рождение ребёнка
1873 или 1878

Дочь: Вшивцева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна

поч. Ельховой Курьи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саланчина Дарья Евфимовна

Место жительства
Неизвестно
поч. Ельховой Курьи
Смерть
После 1866
поч. Ельховой Курьи
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