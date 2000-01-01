Салангин Михаил Кирилович
Место рожденияпоч. Ельховой Курьи
Дата рождения1837
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Салангин Кирил Ефимович
Мать: не указана
поч. Ельховой Курьи
Рождение ребёнка
?.04.1857 ст.
Сын: Салангин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна
Рождение ребёнка
11.06.1861
Дочь: Евфросинья Михайловна
Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна
Рождение ребёнка
1873 или 1878
Дочь: Вшивцева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Саланчина Дарья Евфимовна
поч. Ельховой Курьи
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
поч. Ельховой Курьи
Смерть
После 1866
поч. Ельховой Курьи