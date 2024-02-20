Супрунов Андрей Яковлевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1715
Отец: Супрунов Яков
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1752
Сын: Супрунов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Устиния Андреевна
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Марина Андреевна
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771
Сын: Супрунов Кондрат Андреевич
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно