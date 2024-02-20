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Супрунов Андрей Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Супрунов Яков

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1752

Сын: Супрунов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Устиния Андреевна

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Марина Андреевна

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1768

Сын: Супрунов Павел Андреевич

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1771

Сын: Супрунов Кондрат Андреевич

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Супрунова Пелагея Кондратьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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