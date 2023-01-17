Недобежкина Марья Самуиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недобежкина Марья Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

15.06.1887

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Емельянов Саймойла Аверьянович

Мать: Емельянова Анна Астафьевна

Бракосочетание
30.10.1870

Муж: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1873

Сын: Недобежкин Павел Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Недобежкин Евстафий Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.12.1877

Дочь: Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1880

Сын: Недобежкин Исидор Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1881

Дочь: Аристова Акилина Никифоровна

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.06.1887
Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.04.1891

Сын: Недобежкин Федор Никифорович

Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич

Виловатое, Богатовский муниципальный район, Самарская область
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