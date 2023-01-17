Недобежкина Марья Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти15.06.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
30.10.1870
Рождение ребёнка
08.01.1873
Сын: Недобежкин Павел Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Недобежкин Евстафий Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
04.12.1877
Дочь: Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
05.05.1880
Сын: Недобежкин Исидор Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Рождение ребёнка
06.06.1881
Дочь: Аристова Акилина Никифоровна
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич
Смерть
15.06.1887
Рождение ребёнка
19.04.1891
Сын: Недобежкин Федор Никифорович
Отец ребёнка: Недобежкин Никифор Ерофеевич