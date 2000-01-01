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Паутов Андрей Иоаннов

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Место рождения

д. Ельники, Пермский район, Пермский край, Россия

Дата рождения

24.12.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ельники, Пермский район, Пермский край, Россия
Государственный Архив Пермского Края (ГАПК) Ф.37 Оп.1 Д.516 Метрическая книга с. Сылвенско - Троицкого, запись о рождении
Рождение ребёнка
1869

Сын: Паутов Николай Андреев

Мать ребёнка: Паутова Ксения Григориева

д. Денисова, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова Ксения Григориева

Смерть
Неизвестно
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