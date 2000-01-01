Паутов Андрей Иоаннов
Место рожденияд. Ельники, Пермский район, Пермский край, Россия
Дата рождения24.12.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
24.12.1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ельники, Пермский район, Пермский край, Россия
Государственный Архив Пермского Края (ГАПК) Ф.37 Оп.1 Д.516 Метрическая книга с. Сылвенско - Троицкого, запись о рождении
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Паутова Ксения Григориева
д. Денисова, Пермский район, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно