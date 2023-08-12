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Кутузова Мария Степановна

Место рождения

Строково, Василевская волость, Клинский уезд

Дата рождения

08.02.1854 ст.

Дата смерти

02.10.1916 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1854 ст.

Отец: Степан Дмитриев

Мать: Дарья Евдокимова

Строково, Василевская волость, Клинский уезд
Бракосочетание
09.05.1871 ст.

Муж: Яков Филиппович

Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.

Дочь: Кондратьева (Кутузова) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Филиппович

Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд
Смерть
02.10.1916 ст.
Нехаево, Василевская волость, Клинский уезд

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