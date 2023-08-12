Кутузова Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1854 ст.
Дата смерти02.10.1916 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1854 ст.
Отец: Степан Дмитриев
Мать: Дарья Евдокимова
Бракосочетание
09.05.1871 ст.
Муж: Яков Филиппович
Астраганец, Тверской уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1874 ст.
Дочь: Кондратьева (Кутузова) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Филиппович
Смерть
02.10.1916 ст.