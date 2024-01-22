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Литвинова Ирина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Николай Поликарпович

Рождение ребёнка
09.06.1895

Дочь: Литвинова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Литвинов Николай Поликарпович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Литвинов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Литвинов Николай Поликарпович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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