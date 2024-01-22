Литвинова Ирина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1895
Дочь: Литвинова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Литвинов Николай Поликарпович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Литвинов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Литвинов Николай Поликарпович
Смерть
Неизвестно