Груздев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Груздев Василий Николаевич

Мать: Груздева Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1980
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