Гилязутдинова Насима Багаутдиновна
Место рождения
Дата рождения19.04.1905
Дата смерти19.03.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905
Рождение ребёнка
16.06.1928
Дочь: Гурьева Раиса Назмутдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Гилязутдинов Равиль Назмутдинович
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
08.07.1937
Дочь: Буланова Суфия Назмутдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
05.12.1945
Дочь: Квашнина Альфия Назмутдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Осиново, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гилязутдинов Рашит Назмутдинович
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Амина Назмутдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минжиган Назмутдиновна
Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.2003