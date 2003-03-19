Гилязутдинова Насима Багаутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГилязутдинова Насима Багаутдиновна

Гилязутдинова Насима Багаутдиновна

avatar

Место рождения

Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

19.04.1905

Дата смерти

19.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1905

Отец: Багаутдин

Мать: Заря

Мазяр, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1928

Дочь: Гурьева Раиса Назмутдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Гилязутдинов Равиль Назмутдинович

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
08.07.1937

Дочь: Буланова Суфия Назмутдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
05.12.1945

Дочь: Квашнина Альфия Назмутдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Осиново, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гилязутдинов Рашит Назмутдинович

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Амина Назмутдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минжиган Назмутдиновна

Отец ребёнка: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гилязутдинов Назмутдин Фасхутдинович

Смерть
19.03.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close