Пескова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пескова Наталья Васильевна

Место рождения

Москва

Дата рождения

1984

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1984

Отец: Воробьев Василий Михайлович

Мать: Воробьева Светлана Юрьевна

Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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