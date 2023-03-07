Чеботарева (Керенцова) Агрофена (Агрипина) Данилова
Место рождения
Дата рождения17.06.1888 ст.
Дата смерти13.05.1851 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.05.1813 ст.
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Чеботарева Анна Яковлева
Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев
Рождение ребёнка
Около 02.05.1816 ст.
Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Чеботарева Агрофена Яковлева
Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Чеботарева Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Чеботарева Прасковья Яковлева
Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев
Смерть
13.05.1851 ст.
Рождение
17.06.1888 ст.
Отец: Керенцов Данила Захаров
Мать: Керенцова Анна Тихонова