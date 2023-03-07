Чеботарева (Керенцова) Агрофена (Агрипина) Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарева (Керенцова) Агрофена (Агрипина) Данилова

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

17.06.1888 ст.

Дата смерти

13.05.1851 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.05.1813 ст.

Муж: Чеботарев Яков Николаев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Чеботарева Анна Яковлева

Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 02.05.1816 ст.

Сын: Чеботарев Федор Яковлев

Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Чеботарева Агрофена Яковлева

Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Чеботарева Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Чеботарева Прасковья Яковлева

Отец ребёнка: Чеботарев Яков Николаев

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
13.05.1851 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение
17.06.1888 ст.

Отец: Керенцов Данила Захаров

Мать: Керенцова Анна Тихонова

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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