не известно (не известно) не известно
Место рожденияМогилевская губерния, Российская Империя
Дата рожденияПосле 1840 ст.
Дата смертиДо 1900 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полторацкая Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Не Известно Василий известно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1900 ст.