не известно (не известно) не известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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не известно (не известно) не известно

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Место рождения

Могилевская губерния, Российская Империя

Дата рождения

После 1840 ст.

Дата смерти

До 1900 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1840 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полторацкая Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Не Известно Василий известно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Не Известно Василий известно

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Могилевская губерния, Российская Империя
Смерть
До 1900 ст.
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