Казаринов Эммануил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
22.11.1900 ст.
Сын: Казаринов Михаил Эммануилович
Мать ребёнка: Казаринова Надежда Ивановна
Военная служба
1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Поручик 52-го пехотного Виленского полка.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно