Федорова (Платонова) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1951
Дата смерти25.11.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.06.1974
Рождение ребёнка
19.03.1975
Дочь: Вахтерова Лидия Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
19.10.1976
Дочь: Федорова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.10.1982
Сын: Федоров Алексей Александрович
Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич
Смерть
25.11.2018