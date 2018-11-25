Федорова (Платонова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Платонова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1951

Дата смерти

25.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.06.1974

Муж: Федоров Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
19.03.1975

Дочь: Вахтерова Лидия Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
19.10.1976

Дочь: Федорова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
23.10.1982

Сын: Федоров Алексей Александрович

Отец ребёнка: Федоров Александр Яковлевич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
25.11.2018
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