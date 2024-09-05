(Лимонова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.05.1919
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZS-NTL4?i=39&wc=QGX8-YMM%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1588888600&cc=1931806
Смерть
Неизвестно