(Ефимова) Анастасия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
01.09.1922
Дочь: Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич
Рождение ребёнка
12.07.1931
Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич
Смерть
1952