(Ефимова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Анастасия

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Место рождения

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Ефимов Федор Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
01.09.1922

Дочь: Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич

Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ефимов Федул Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич

Рождение ребёнка
12.07.1931

Сын: Ефимов Фома Васильевич

Отец ребёнка: Ефимов Василий Кондратьевич

Смерть
1952
Билютай, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
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