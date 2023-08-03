Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
Около 1930
Казьминское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.02.2025
Дочь: Бондаренко Мария Николаевна
Отец ребёнка: Бондаренко Николай Трофимович
Старая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область