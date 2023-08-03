Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1930
Казьминское, Кочубеевский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
02.02.2025

Дочь: Бондаренко Мария Николаевна

Отец ребёнка: Бондаренко Николай Трофимович

Старая Калитва, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
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