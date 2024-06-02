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Федюкин Родион Семенович

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Федюкин Семен Андреевич

Мать: Федюкина Прасковья Федотовна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федюкина Авдотья Андреевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Федюкин Петр Родионович

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Федюкин Владимир Родионович

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Федюкин Василий Родионович

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: (Федюкина) Евдокия Родионовна

Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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