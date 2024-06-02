Федюкин Родион Семенович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Федюкин Владимир Родионович
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Федюкин Василий Родионович
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: (Федюкина) Евдокия Родионовна
Мать ребёнка: Федюкина Авдотья Андреевна
Смерть
Неизвестно