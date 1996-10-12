Уварова (Казанова) (Мещерякова) Александра Герасимовна
Место рожденияМичуринский район, Россия
Дата рождения12.06.1937
Дата смерти12.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937
Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанов Юрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Проводник
Смерть
12.10.1996
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Похороны
15.10.1996
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область