Уварова (Казанова) (Мещерякова) Александра Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уварова (Казанова) (Мещерякова) Александра Герасимовна

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Место рождения

Мичуринский район, Россия

Дата рождения

12.06.1937

Дата смерти

12.10.1996

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1937

Отец: Мещеряков Герасим Семёнович

Мать: Мещерякова Прасковья Сергеевна

Мичуринский район, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанов Юрий Васильевич

Житомир, Житомирська область
Работа или профессия
Неизвестно
Житомир, Житомирська область
Проводник
Смерть
12.10.1996
Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Похороны
15.10.1996
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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